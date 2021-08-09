Воронежский адвокат пошел под суд за мошенничество на 2 млн рублей

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронеже дошло до суда уголовное дело о крупном мошенничестве еще одного адвоката-решальщика. 43-летний защитник получил обвинительное заключение. Следственное управление по региону 9 августа рассказало о завершении расследования уголовного дела, возбужденного на основе оперативных материалов УФСБ.

Уточняется, что в марте этого года адвокат пообещал одному мужчине, которого могли привлечь к уголовной ответственности, что располагает связями и может договориться дело «замять». При этом защитник попросил на решение проблемы 2 млн рублей. Деньги якобы предназначались следователю.

При этом, как пояснили в следственном управлении, обвиняемый осознавал, что у него отсутствуют какие-либо юридические или иные полномочия влиять на решения, принимаемые должностными лицами правоохранительных органов.

Задержали «решальщика» сотрудники УФСБ и управления СКР 6 апреля после получения адвокатом первого транша в 1,3 млн рублей.

В ходе следствия защитник во всем сознался и дал подробные показания.