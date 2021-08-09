Прокуратура взяла на контроль проверку по смертельному ДТП с младенцем на пляже под Воронежем

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Прокуратура области взяла на контроль проверку по смертельному ДТП с 10-месячным младенцем, которое произошло на пляже в селе Чертовицы Рамонского района. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Также прокуроры проверят, было ли соблюдено федеральное законодательство районными властями и учреждениями системы профилактики.

Напомним, трагедия произошла вечером в воскресенье, 8 августа. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, около 19:30 компания людей отдыхала у реки, рядом стояла машина «Форд Фокус». В какой-то момент иномарка начала движение и наехала на 10-месячного малыша с папой. Мужчина выжил, а ребенок скончался на месте. Воронежские следователи возбудили уголовное дело. Сейчас выясняются подробности ЧП, а главное, кто находился за рулем иномарки и по какой причине она внезапно поехала.