Жителям двух воронежских улиц во вторник отключат воду

Воды не будет в течение рабочего дня Фото: из архива «КП»

Части жителей Северного района во вторник отключат воду. Об этом сообщила пресс-служба воронежского водоканала. По данным компании, в районе Московского проспекта, 109 10 августа будут проводиться работы по замене трех вышедших из строя задвижек диаметром 200 мм. На время ремонта с 10.00 до 17.00 без водоснабжения останутся следующие адреса:

Московский пр-т,101,105,109,111,113,109/1

Бульвар Победы,1.

Жильцам этих домов следует позаботится о достаточном запасе питьевой воды.