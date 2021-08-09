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Общество9 августа 2021 13:56

Бойцы поискового отряда «Пересвет» Нововоронежской АЭС приняли участие в перезахоронении останков 22 советских солдат

6 августа 2021 года в селе 1-е Сторожевое Острогожского района Воронежской области состоялось торжественное перезахоронение останков 22 советских солдат
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Фото: Светлана КОЗЛОВА

Фото: Светлана КОЗЛОВА

Церемония прошла с военными почестями на территории мемориального комплекса «Сторожевской плацдарм».

Фото: Светлана КОЗЛОВА

Фото: Светлана КОЗЛОВА

Останки солдат обнаружили в ходе «Вахты Памяти 2020-2021». Поисковые отряды «Дон», «Дружина», «Донской рубеж», «Донской плацдарм» и отряд Нововоронежской АЭС «Пересвет» работали на территории сёл Сторожевое 1-е, Урыв, Коротояк Острогожского района и Селявное Лискинского района.

«К сожалению, нам не удалось найти личные вещи и опознавательные медальоны, которые помогли бы установить имена солдат. Все 22 человека захоронены как неизвестные», – отметил командир поискового отряда «Пересвет», инженер отдела социального развития Нововоронежской АЭС Евгений Когтев.

Фото: Александра БЕРЛЕВА

Фото: Александра БЕРЛЕВА

Церемония перезахоронения прошла при поддержке Нововоронежской АЭС.

Фото: Александра БЕРЛЕВА

Фото: Александра БЕРЛЕВА

На мероприятии присутствовали представители Совета ветеранов атомной станции, ветеранских и общественных организаций Нововоронежа, а также участники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения Юнармия.

Фото: Александра БЕРЛЕВА

Фото: Александра БЕРЛЕВА

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru