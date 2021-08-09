Три нарушителя правил движения попали в ДТП в воронежском райцентре

Авария с двумя пострадавшими подростками произошла в воскресенье, 8 августа, на дороге в городе Боброве. По предварительной информации полиции, на нерегулируемом пересечении неравнозначных автодорог улицы Краснофлотской и улицы Зои Космодемьянской, 16 –летний водитель мотоцикла «RACER RC 110N», перевозя в качестве пассажира на заднем сиденье -17-летнего местного жителя, нарушил очередность проезда перекрестка. Двигаясь по второстепенной дороге, он не предоставил преимущество автомобилю ВАЗ – 21074, которым управлял 19-летний водитель.

В результате столкновения пострадали байкер и его пассажир. Они обратились в больницу.

В ходе проверки выяснилось, что все трое – нарушили правила дорожного движения, что и привело к ЧП. 17-летний байкер и 19-летний водитель ВАЗа не имели прав и никогда их не получали. Сам байк не был должным образом оформлен в ГИБДД и не прошел техосмотра и не имел страховки. Пассажира также оштрафовали за нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения .

В настоящее время сотрудниками полиции по данным факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.