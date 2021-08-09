Воронежский природный заповедник горит со стороны Липецкой области

Фото ГУ МЧС по Воронежской области

На территории Воронежского государственного природного биосферного заповедника со стороны Липецкой области в Усманском районе сейчас тушат лесной пожар. Вечером в воскресенье, 8 августа, здесь занялась сухая подстилка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области

На утро понедельника огонь охватил уже 30 га. Горение наблюдается в 154, 155 и 172 кварталах.

Как пояснили в ГУ МЧС по Воронежской области, в заповеднике со стороны нашего региона пожара не зафиксировано.