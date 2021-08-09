Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели младенца на воронежском пляже

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Воронежский СУСК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» в связи с гибелью 10-месячного мальчика на пляже под Воронежем. Напомним, трагедия произошла накануне вечером. По неясной пока причине машина, двигавшаяся по пляжу, наехала на папу с малышом. Ребенок погиб на месте ДТП.

- Прибывшими на место происшествия следователями СК проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти малолетнего, допрашиваются свидетели, устанавливается лицо, управлявшее автомобилем, выполняется комплекс иных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в пресс-службе СУСК по Воронежской области.