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Происшествия9 августа 2021 11:43

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели младенца на воронежском пляже

До сих пор не ясно, кто был за рулем иномарки, задавившей малыша
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Воронежский СУСК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» в связи с гибелью 10-месячного мальчика на пляже под Воронежем. Напомним, трагедия произошла накануне вечером. По неясной пока причине машина, двигавшаяся по пляжу, наехала на папу с малышом. Ребенок погиб на месте ДТП.

- Прибывшими на место происшествия следователями СК проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти малолетнего, допрашиваются свидетели, устанавливается лицо, управлявшее автомобилем, выполняется комплекс иных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в пресс-службе СУСК по Воронежской области.