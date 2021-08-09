Собутыльник похитил у воронежца сумку с мобильником

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

29-летний воронежец сообщил в полицию об ограблении. Во время распития спиртных напитков в компании незнакомых людей, один из собутыльников похитил у потерпевшего сумку, в которой находился мобильный телефон.

Оперативники уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» и составили фоторобот, который помог установить личность нападавшего. Под подозрение попал 27-летний местный житель, который сейчас проходит по делу о незаконном сбыте наркотических средств. Злоумышленника задержали, он дал признательные показания. Мобильный телефон в ходе обыска у него изъяли.

По факту в полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».