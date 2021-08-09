В Воронеже из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажки

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

В 20.48 в Коминтерновском районе Воронежа на улице 60-лет ВЛКСМ, д.23 возник пожар в одной из квартир. На место ЧП выехали 8 отделений ПСЧ: 26 человек и 8 машин спецтехники.

Выяснилось, что горит комната площадью 12 квадратных метров. Из-за сильного задымления и угрозы распространения огня спасатели приняли решение провести эвакуацию жильцов: 20 человек самостоятельно покинули здание.

Пожар ликвидировали 21.21. Никто из людей не пострадал. Причины ЧП выясняют эксперты.