В ночном пожаре в Воронеже сгорела целая усадьба

В 23.13 8 августа в службу спасения поступил звонок от жителей поселка Краснолесный. На улицах Советской и Думской полыхал дом с надворными постройками. Огонь уничтожил четыре надворных постройки. Пострадал и жилой дом площадью 9х7м. В нем сгорела обшивка на площади 3кв.м. Еще в одной надворной постройке огонь уничтожил крышу с обрушением по всей площади.

К счастью, никто из людей в результате пожара не пострадал. ЧП ликвидировали около полуночи.

На месте пожара работали четыре пожарных отделения в составе 16 человек, 4 единицы техники.