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Происшествия9 августа 2021 8:44

В ночном пожаре в Воронеже сгорела целая усадьба

Огонь уничтожил четыре постройки и повредил жилой дом
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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В 23.13 8 августа в службу спасения поступил звонок от жителей поселка Краснолесный. На улицах Советской и Думской полыхал дом с надворными постройками. Огонь уничтожил четыре надворных постройки. Пострадал и жилой дом площадью 9х7м. В нем сгорела обшивка на площади 3кв.м. Еще в одной надворной постройке огонь уничтожил крышу с обрушением по всей площади.

К счастью, никто из людей в результате пожара не пострадал. ЧП ликвидировали около полуночи.

На месте пожара работали четыре пожарных отделения в составе 16 человек, 4 единицы техники.