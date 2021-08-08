Костенки приглашают воронежцев на археологический уик-энд

Музей-заповедник «Костенки» устраивает 14 и 15 августа археологический уикенд.

14 августа воронежцев ждет программа «Загадки палеолита». В здании музея в 10.15 откроется выставка «Отражения миров: охотники палеолита и аборигены Сибири». В 10.30 начнется лекция «Традиционная культура охотников Сибири на рубеже XIX-XX вв. по материалам Российского этнографического музея». В 11.15 пройдет песочное шоу «Путь сквозь тысячелетия». В 11.30 можно самостоятельно осмотреть выставку. В 13.00 можно посетить занятия «Древнейшей мастерской». В 14.00 начнется детский квест «Приключения первобытных охотников», а в 15.00 археологический мастер-класс для детей «Пески времени».

В зеленой зоне в 12.00 пройдет мероприятие «Древние друзья человека: любовь, преданность и предательство» - члены организации защиты бездомных животных «Право на жизнь» расскажут историю приручения собак и кошек в первобытном обществе.

15 августа запланирована программа «Археология под палящим солнцем». В 10.00, 12.00 и 15.00 археологический мастер-класс для детей «Пески времени». В 10.30 экскурсия «Костенки без палеолита». В 13.00 пройдет мастер-класс живописи каменного века.