2 млн рублей потеряли воронежцы за сутки после звонков из "службы безопасности банка"

За 7 августа аферисты обманули семерых жителей Воронежской области в общей сложности на два миллиона рублей. Большинство из них потеряли деньги по «бородатой» схеме «защиты накоплений от несанкционированного доступа». Когда звонит «сотрудник службы безопасности банка» и сообщает, что зафиксирован несанкционированный доступ к средствам клиента и предлагает обезопасить сбережения. После чего выведывает персональные данные карт и со счетов списываются все имеющиеся деньги. Затем связь со лже-сотрудником банка прерывается. Таким образом более 1,9 миллионов рублей за день лишились четыре жертвы.

Ловить таких дистанционных мошенников очень тяжело, поэтому будьте бдительны, не доверяйте звонкам из банка. На предложения «обезопасить» деньги отвечайте: зайду в отделение и все уточню.