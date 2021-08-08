Авария на электросетях лишила часть жителей Северного района Воронежа света

Часть жителей Северного района Воронежа в воскресенье осталась без света. Примерно с половины восьмого утра 8 августа лишились электричества жители участка, ограниченного улицами Жукова, бульвара Победы, Московского проспекта.

- Специалисты «Воронежской горэлектросети» оперативно устраняют технологическое нарушение на кабельной линии 10 кВ. На время восстановительных работ значительная часть потребителей переведена на резервные линии электроснабжения или обеспечена резервными источниками питания. Пришлось ограничить энергоснабжение ряда потребителей на Московском проспекте, улице Жукова и бульваре Победы для безопасной работы персонала по устранению аварии, - сообщили в «Воронежской горэлектросети».

Электроэнергию обещали дать к 17.00.