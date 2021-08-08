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Происшествия8 августа 2021 15:01

Под Воронежем задержали водителя «Ауди», устроившего пьяное ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка, а 14-летняя получила травмы

На мужчину завели уголовное дело
Ярослав ИВАНОВ
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фото voronezh.sledcom.ru

фото voronezh.sledcom.ru

На пьяного водителя «Ауди», который вечером 7 августа сбил в Рогачевке двух несовершеннолетних девочек, возбудили уголовное дело. 48-летний мужчина будучи подшофе наехал на 14 и 17-летних девчонок, которые шли по обочине дороги. Несмотря на то, что пострадавших успели довезти до больницы, старшая девушка скончалась от травм на руках врачей.

- Вторая потерпевшая находится на стационарном лечении в воронежской больнице, где ей оказывается необходимая помощь. Водителя задержали. Ранее он был лишен права управления транспортными средствами. В ближайшее время следователи будут просить суд о заключении его под стражу. Проведен осмотр места происшествия, транспортное средство изъято, допрашиваются свидетели и потерпевшая, назначены судебно-медицинская и авто-техническая экспертизы, устанавливаются все обстоятельства аварии, - сообщил и.о. руководителя Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Юрий Шустов.