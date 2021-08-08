В Воронеже продлили штормовое предупреждение по жаре на понедельник

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Спасатели сообщили жителям Воронежской области о продлении штормового предупреждения на понедельник. Днем 9 августа местами по региону ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха достигнет отметок +35-37 градусов. Такая погода держится в Воронежской области уже несколько дней.

Из-за зноя повышается вероятность возникновения ЧП - аварийных ситуаций, связанных с ослаблением внимания и потерей работоспособности персонала на объектах с повышенным риском аварийности, ДТП с тяжелыми последствиями (когда водителям становится плохо за рулем), техногенных ЧС и аварийных ситуаций на железной дороге и путепроводах, гибели людей на водоемах (когда пьяными лезут охладиться). Ну и, конечно, возрастает риск масштабных пожаров.

Напомним, в регионе действует особый противопожарный режим. По югу области - чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Запрещено разводить костры и даже заходить в леса. Штрафы огромные. Но дело не в них: не допускайте повторения масштабных пожаров 2010 года, когда Воронеж был в огненном кольце.

Во вторник, 10 августа ожидается до +31 и гроза, в среду - 30 градусов тепла. С четверга на улице днем будет +28.