Сняла порчу: в Воронеже «целительница» обворовала пенсионерку на 50 тыс рублей

Сколько раз мы писали про «снятие порчи», но до сих пор бесхитростные пенсионеры попадаются на удочку мошенников по этой «бородатой» схеме. 29 июля жертвой такой аферистки стала 73-летняя жительница Воронежа.

Одна из самых распространенных схем совершения преступлений в отношении пенсионеров – снятие порчи. Как правило, злоумышленники на улице встречают жертву и заводят с ней разговор про здоровье жертвы или ее близких родственников, после чего сообщают, что на них наведена порча и необходимо провести «ритуал очищения», для чего необходимы все имеющиеся денежные средства или золотые изделия.

Около трех часов дня к ней на улице Федора Тютчева подошла незнакомая женщина и сказала, что «видит, что пенсионерка больна, потому что на ней порча». Дама предложила свою помощь в лечении, но за обряд «очищения» нужно заплатить. Пенсионерка вместе с «целительницей» поднялась в свою квартиру, там гостья попросила «водички». Когда пожилая женщина вернулась в комнату, «целительницы» простыл и след, вместе с ней улетучились 30 000 рублей, два золотых кольца и цепочка. Общий ущерб составил около 50 000 рублей.

Но аферистку поймали: отследили автомобиль ВАЗ-2107, на котором мошенница передвигалась с родственником, и задержали женщину в Новоусманском районе. Ею оказалась 43-летняя рецидивистка, уже попадавшаяся на подобных схемах.

За кражу ей грозит до шести лет заключения.