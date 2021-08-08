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Происшествия8 августа 2021 13:55

Сняла порчу: в Воронеже «целительница» обворовала пенсионерку на 50 тыс рублей

Аферистка на улице задурила голову пожилой женщине, а потом «почистила» ее квартиру
Ярослав ИВАНОВ
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Сколько раз мы писали про «снятие порчи», но до сих пор бесхитростные пенсионеры попадаются на удочку мошенников по этой «бородатой» схеме. 29 июля жертвой такой аферистки стала 73-летняя жительница Воронежа.

Одна из самых распространенных схем совершения преступлений в отношении пенсионеров – снятие порчи. Как правило, злоумышленники на улице встречают жертву и заводят с ней разговор про здоровье жертвы или ее близких родственников, после чего сообщают, что на них наведена порча и необходимо провести «ритуал очищения», для чего необходимы все имеющиеся денежные средства или золотые изделия.

Около трех часов дня к ней на улице Федора Тютчева подошла незнакомая женщина и сказала, что «видит, что пенсионерка больна, потому что на ней порча». Дама предложила свою помощь в лечении, но за обряд «очищения» нужно заплатить. Пенсионерка вместе с «целительницей» поднялась в свою квартиру, там гостья попросила «водички». Когда пожилая женщина вернулась в комнату, «целительницы» простыл и след, вместе с ней улетучились 30 000 рублей, два золотых кольца и цепочка. Общий ущерб составил около 50 000 рублей.

Но аферистку поймали: отследили автомобиль ВАЗ-2107, на котором мошенница передвигалась с родственником, и задержали женщину в Новоусманском районе. Ею оказалась 43-летняя рецидивистка, уже попадавшаяся на подобных схемах.

За кражу ей грозит до шести лет заключения.