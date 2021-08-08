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Здоровье8 августа 2021 11:53

В Воронежской области к 8 августа еще 18 человек умерли от ковида

Количество умерших от осложнений коронавируса достигло 4 550 человек
Ярослав ИВАНОВ
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Утром 8 августа региональный оперштаб озвучил свежую статистику по заболеваемости коронавирусом в Воронежской области. За минувшие сутки от последствий Covid-19 скончались 18 пациентов. Количество умерших от осложнений вируса достигло 4 550 человек.

За вчерашний день диагноз коронавирус поставили еще 473 жителям Воронежской области. Всего с начала пандемии ковидом в регионе заболели 107 850 человек.

За минувшие сутки выписали с больничного 261 пациента. Всего с болезнью смогли справиться 98 430 жителей Воронежской области.