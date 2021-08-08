Под Воронежем в машине нашли завернутый в матрас труп

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в Острогожске. Вечером 6 августа там нашли труп. Тело связанного 31-летнего мужчины с разбитой головой обнаружили в матрасе на заднем сидении автомобиля ВАЗ-21124 на улице Орджоникидзе, 158. Под подозрение в преступлении попал 30-летний гражданин Азербайджана. Правоохранители сразу же распространили ориентировку на автомобиль «Хендэ солярис», на котором причастный к убийству отправился по трассе М4 «Дон» в направлении Москвы (ориентировку распространили в соцсетях). Его задержали в Тульской области.

По предварительной версии убийство могло произойти из-за 5 млн рублей, которые имелись у погибшего. Идет следствие.