В Воронеже оставляют самые маленькие чаевые курьерам

В среднем жители Воронежа оставляют курьерам, которые доставляют продукты, чаевыми 47 рублей. А самая большая сумма, которую получил доставщик за один заказ в июле, составила 300 рублей. Такие данные приводит онлайн-ритейлер Самокат.

Рассчитали исследователи и долю чаевых от средней суммы заказа в городе. Воронеж занял 20 место в рейтинге из 20 городов, участвовавших в нем, то есть последнее. В нашем городе доля чаевых составила всего 6,1%.

Для сравнения самый высокий показатель у жителей Казани (11,3%). На втором месте - Кемерово (8,1%), завершает тройку Тюмень (8%).

Оказалось, что обычно воронежцы благодарят курьеров за быструю доставку, хотя бы на 6-7 минут быстрее ожидаемого. При этом, чаще всего это заказы от 8 позиций товаров со средним чеком около 800 рублей.

У курьера больший шанс рассчитывать на чаевые, если в заказе есть готовая еда, творожные сырки или йогурты. А девушек-курьеров благодарят в полтора раза чаще, чем мужчин, и средняя сумма их чаевых на 5% больше.

Активнее всего воронежцы дают чаевые в пятницу и выходные с 19:00 до 22:00 часов. А вот с понедельника по четверг с 8:00 до 10:00 на чаевые можно особо не рассчитывать. Сильно влияет и погода: например, по статистике курьерам чаще оставляют больше чаевых в жаркую погоду или дождь.