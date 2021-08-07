В Воронеже мошенник украл у 82-летней пенсионерки 690 тысяч рублей

5 августа 82-летняя жительница Воронежа увидела на экране мобильного телефона неизвестный номер. Оказалось, что ей звонил «сотрудник правоохранительных органов». Он напугал пенсионерку, что на ее расчетном счете зафиксирована подозрительная активность, якобы ее накопления могут быть похищены.

Незнакомец предложил пожилой женщине защитить сбережения от мошенников: он дал инструкцию, как через мобильное приложение перевести деньги якобы на безопасные счета. Так, женщина за день общения, делая переводы по 15 тысяч рублей, перевела незнакомцу 470 тысяч рублей. На следующий день история повторилась. Буквально отдав еще 220 тысяч рублей, пенсионерка поняла, что ее обманывают и обратилась в отдел полиции. Теперь мошенника разыскивают.