Ночью в Воронеже полицейские нагрянули с проверкой в популярные заведения

Воронежцы сняли на видео, как несколько экипажей полиции нагрянули ночью 7 августа в популярные городские заведения. По предварительной информации - в «Винзавод», «Коммуну» и Barak O'Mama. По рассказам людей, оказавшихся на месте событий, все происходило уже за полночь. Представители правопорядка просили людей удалиться, а сотрудников заведений остановить, скажем так, веселье.

В пресс-службе регионального ГУ МВД подтвердили «КП-Воронеж», что в этот день действительно проходили «профилактические мероприятия» в некоторых городских заведениях. Однако с чем они были связаны, пока не сообщается.

Напомним, в Воронеже не так давно ввели новые ограничения из-за сложной ситуации с коронавирусом. Теперь организациям общепита (кафе, ресторанам, клубам) запрещено обслуживать клиентов с полуночи и до 6:00.

Также власти региона пригрозили владельцам ресторанов, кафе, баров и фудкортов закрытием их заведений при повторном нарушении.