В Воронежской области автомобилистка, объезжая ДТП, угодила под фуру

7 августа примерно в 7:00 в Богучарском районе 41-летняя жительница Костромской области на автомобиле «Хендэ Крета» влетела в фуру «ДАФ».

Женщина ехала в крайней левой полосе в направлении Москвы. На 729 км автодороги М-4 «Дон» она попыталась объехать машины, ранее попавшие в ДТП. Но при перестроении в правую полосу автомобилистка сама столкнулась с движущимся в попутном направлении грузовиком «ДАФ», за рулем которого 31-летний житель Ленинградской области.

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля и ее пассажир, мальчик 2011 года рождения, для оказания медицинской помощи доставлены в медицинское учреждение. Выясняются все обстоятельства, которые привели к ДТП, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.