Прокуратура проверит, почему ребенок после госпитализации с ангиной оказался в реанимации

Прокуратура Воронежской области заинтересовалась историей маленькой девочки, которая после госпитализации с ангиной оказалась в реанимации. Организована проверка. Ранее местный житель Александр Глазунов рассказал в социальных сетях, что малышка осталась ночью без должного внимания врача, что, по его мнению, могло привести к ухудшению ситуации.

В региональном департаменте здравоохранения в свою очередь отмечают, что со слов матери девочка четыре дня болела дома. Ребенка в приемном отделении незамедлительно осмотрел дежурный врач и проконсультировал хирург. Однако состояние ребенка действительно ухудшилось и ее перевели в отделение интенсивной терапии.

Правоохранители скорректировали также изначальные данные по поводу возраста ребенка - ей всего лишь 1 год и 4 месяца. До этого Александр Глазунов сообщал, что ребенку около 3 лет.

- В настоящее время состояние девочки оценивается врачами как тяжелое. К проверке привлечены специалисты регионального департамента здравоохранения и Росздравнадзора. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.