В Воронеже устранили оставившую без воды десятки домов утечку

Так проходила установка северных муфт на трубопровод Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Поврежденный участок трубопровода в районе мини-рынка на Беговой заменили. На стыки установили свертные муфты. Уже началось заполнение трубы водой, но на это может понадобиться время.

- К работам были привлечены 6 единиц техники, и 3 бригады аварийно-восстановительных работ, - отмечают в РВК-Воронеж.

Напомним, поздним вечером 6 августа произошла утечка на чугунном водоводе. Всю ночь ее пытались устранить. Чтобы добраться до места повреждения на трубе пришлось даже демонтировать торговый павильон, стоявший буквально в метре от водовода.

Для местных жителей на время устранения аварии организовали подвоз воды - к домам №144, 158 и 166 на улице Беговая.