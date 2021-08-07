В Воронеже госпитализированная с ангиной 3-летняя девочка оказалась в реанимации

В воронежских пабликах 7 августа появилась история о том, что ночью в областную детскую больницу № 2 привезли трехлетнюю девочку с ангиной. По словам автора сообщения, врач сделал ребенку укол, ушел, но маленькому пациенту стало только хуже: появилась рвота, температура поднялась да 39, а ноги остыли и покрылась пятнами.

Врач из-за того что был в «красной зоне», видимо, с пациентами с коронавирусом, так и не смог за ночь подойти к девочке- уверяет в своем сообщении Александр Глазунов. Только в 8:40, как говорится в посте, осмотрев, медики перевели малышку в критическом состоянии в реанимацию.

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения подтвердили «КП-Воронеж», что ребенка привезли в больницу 7 августа в 00:05.

- Со слов матери девочка четыре дня болела дома. Ребенка в приемном отделении незамедлительно осмотрел дежурный врач и проконсультировал хирург. После чего ее госпитализировали в инфекционный стационар. На протяжении всего времени девочке проводили необходимую лекарственную терапию, несколько раз ее осматривал дежурный врач. Несмотря на проводимое лечение, утром состояние ребенка ухудшилось и ее перевели в отделение интенсивной терапии, - рассказали в облздраве.

Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии. Местные врачи провели консультации с коллегами из областной детской больницы N1 и ВГМУ им. Н. Н. Бурденко.

- Ситуация находится на контроле администрации больницы. Отдельно отметим, что мужчина, снимающий ролики, не является законным представителем ребенка, поэтому медперсонал не имеет право предоставлять ему информацию о состоянии девочки, - отметили в облздраве.