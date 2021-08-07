В Воронеже инспекторы устроили массовую «охоту» на тюнингованные автомобили

Один из автомобилей, который привлек внимание инспекторов Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронеже с 5 по 6 августа инспекторы ГИБДД провели массовую «охоту» на тюнингованные автомобили, то есть с измененной конструкцией. Сделать из обычного автомобиля гоночный «болид», музыка из которого к тому же будет слышна абсолютно всем, мечтают некоторые молодые люди. Поэтому и рейды прошли там, где они обычно собираются: у автомобильного кольца у главного корпуса ВГУ, на проспекте Революции и набережной Массалитинова.

Один из автомобилей, который привлек внимание инспекторов Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские нашли машины с неисправной тормозной и выхлопной системами, с уменьшенным дорожным просветом, с установленными без согласования дополнительными динамиками и усилителями, а также «модернизированными» световыми приборами.

- Водителя отечественного легкового авто подвели так называемые «ангельские глазки», это два светящихся круга, которые устанавливаются внутрь фары. Изменения дают более яркий свет, который заметен издалека, однако для освещения автомобилям на дороге в соответствии с действующим законодательством разрешены только белые кольца, а желтые же допустимы только для установки в шоу-карах, выступающих перед зрителями, - объясняют в ГУ МВД по Воронежской области.

По итогам рейда 24 водителей привлекли по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ - за внесение изменений в конструкцию, еще 9 - по части 1 той же статьи из-за технической неисправности автомобиля и 9 по статье 8.23 КоАП РФ за нарушение нормативов уровня шума.

Замена заводских частей автомобиля возможна только с разрешения ГИБДД, при этом устанавливаемые детали обязательно должны быть сертифицированы. Если выявленные изменения в конструкциях транспортных средств не будут устранены, регистрация транспортных средств будет прекращена.