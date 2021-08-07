В Воронеже легковушка «Рено» с компанией молодых людей влетела в стоящую фуру

7 августа примерно в 04:35 в стоящий у дома № 90 на улице Урицкого грузовик «МАН» влетел автомобиль «Рено Логан». За рулем легкового автомобиля был 22-летний житель Хохольского района. Он ехал в направлении Московского проспекта, но не справился с управлением.

- В результате ДТП пассажиры легкового автомобиля, 19-летний мужчина и 18-летняя женщина, жители Воронежа, получили различные повреждения, доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.