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Происшествия7 августа 2021 14:41

В Воронеже легковушка «Рено» с компанией молодых людей влетела в стоящую фуру

Двум юным пассажирам потребовалась медицинская помощь
Олег ИВАНОВ
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7 августа примерно в 04:35 в стоящий у дома № 90 на улице Урицкого грузовик «МАН» влетел автомобиль «Рено Логан». За рулем легкового автомобиля был 22-летний житель Хохольского района. Он ехал в направлении Московского проспекта, но не справился с управлением.

- В результате ДТП пассажиры легкового автомобиля, 19-летний мужчина и 18-летняя женщина, жители Воронежа, получили различные повреждения, доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.