В Воронежской области продлили штормовое предупреждение из-за аномальной жары

Помните, что костры в сильную жару очень опасны Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Днем 8 августа местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара. Максимальная температура воздуха будет достигать 35-36°. Поэтому местный гидрометцентр решил продлить штормовое предупреждение.

На данный момент в области установилась пожарная опасность III, местами IV класса. На юге региона чрезвычайная пожарная опасность - V класса - наивысшая и, судя по прогнозу, она будет нарастать.

Ситуация в регионе Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

- Просим и требуем всех жителей региона соблюдать правила особого противопожарного режима. Костры запрещены, - напоминают в ГУ МЧС по Воронежской области.

Напомним, синоптики полагают, что август в Воронежской области будет достаточно жарким и сухим.