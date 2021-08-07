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Общество7 августа 2021 13:18

В Воронежской области продлили штормовое предупреждение из-за аномальной жары

Помните, что в регионе сохраняется высокая пожарная опасность
Олег ИВАНОВ
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Помните, что костры в сильную жару очень опасны

Помните, что костры в сильную жару очень опасны

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Днем 8 августа местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара. Максимальная температура воздуха будет достигать 35-36°. Поэтому местный гидрометцентр решил продлить штормовое предупреждение.

На данный момент в области установилась пожарная опасность III, местами IV класса. На юге региона чрезвычайная пожарная опасность - V класса - наивысшая и, судя по прогнозу, она будет нарастать.

Ситуация в регионе

Ситуация в регионе

Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

- Просим и требуем всех жителей региона соблюдать правила особого противопожарного режима. Костры запрещены, - напоминают в ГУ МЧС по Воронежской области.

Напомним, синоптики полагают, что август в Воронежской области будет достаточно жарким и сухим.