В Воронежской области к 7 августа коронавирус выявили еще у 476 человек

Заболеваемость продолжает держаться на пике Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

К 7 августа за все время пандемии в Воронежской области число человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 107 377. Только за последние сутки заболевание подтвердилось у 476 жителей региона - об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Общее число выздоровевших в регионе - 98 169. За день медикам удалось выписать 281 пациента. Но и число умерших не прекращает расти - сейчас оно равно 4 532. За сутки коронавирус погубил 25 жителей Воронежской области.