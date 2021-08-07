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Общество7 августа 2021 12:59

В Воронежской области к 7 августа коронавирус выявили еще у 476 человек

За то же время медикам удалось выписать 281 пациента
Олег ИВАНОВ
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Заболеваемость продолжает держаться на пике

Заболеваемость продолжает держаться на пике

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

К 7 августа за все время пандемии в Воронежской области число человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 107 377. Только за последние сутки заболевание подтвердилось у 476 жителей региона - об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Общее число выздоровевших в регионе - 98 169. За день медикам удалось выписать 281 пациента. Но и число умерших не прекращает расти - сейчас оно равно 4 532. За сутки коронавирус погубил 25 жителей Воронежской области.