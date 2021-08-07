У поселка Подпольный Воронежской области фермеры подпольно выкачивали воду из Дона

Фото: департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области

Вблизи поселка Подпольный Семилукского района сразу несколько насосов качали воду из реки Дон для орошения сельхозугодий. Местные жители не обрадовались непонятной технике и сообщили о ситуации в департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области.

Специалисты отдела госэконадзора выехали на место и зафиксировали факт самовольного использования водного объекта.

- Река Дон - федеральный объект, подлежит федеральному госэконадзору. Наша задача - передать информацию о факте нарушения требований в области охраны водных объектов в федеральные надзорные органы, - пояснил замначальника отдела госэконадзора Михаил Шишкин.

Официальное письмо отправлено в Центрально-Черноземное межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования и в Верхнедонской отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Ранее в Воронежской области началась проверка воды в реке Дон на наличие нефтепродуктов, железа и фенолов.