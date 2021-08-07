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Происшествия7 августа 2021 10:31

Ночью в Воронеже под автомобиль попала перебегавшая дорогу 12-летняя девочка

Школьница не дошла до пешеходного перехода, а водитель не успела затормозить перед ребенком
Олег ИВАНОВ
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Девочку на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в медицинское учреждение

Девочку на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в медицинское учреждение

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

6 августа примерно в 21:40 у дома №24а по улице Курчатова под колеса автомобиля попала 12-летняя девочка. Она пыталась перебежать проезжую часть вне пешеходного перехода.

31-летняя женщина на автомобиле «Тойота Марк» в то же время ехала в направлении улицы Теплоэнергетиков. Она не успела затормозить и сбила ребенка.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 132 ДТП, из них в областном центре – 96, на федеральных трассах – 8, в районах области – 28. В 10 ДТП травмы различной степени тяжести получили десять человек, трое погибли.