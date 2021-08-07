В Воронежской области по территории древнего поселения пройдет платная дорога

Фото: Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области

В Богучарском районе Воронежской области на выявленном памятнике археологии в этом году прошли раскопки. В том числе по этой территории в будущем пройдет платный участок автомобильной дороги М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска.

Во время раскопок археологи изучили площадь 2 315 кв. м. Находки, обнаруженные в слое памятника, позволяют предварительно очертить период его функционирования эпохой позднего бронзового века – ранним железным веком (XV вв. до н.э. – III в. н.э.).

- По большей части это кости животных и фрагменты лепных керамических сосудов. Кости представлены конечностями, обломками черепов и челюстей коров и лошадей. Керамика немногочисленна, но достаточно выразительна. Керамика относится к финальному этапу эпохи бронзы, - отмечают в управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области.

Так, найден фрагмент венчика с характерными насечками по срезу - он относится к более позднему – раннему железному веку. К нему же относится и бронзовый трехлопастной втульчатый наконечник стрелы. Другие находки представлены двумя абразивными орудиями из мелкозернистого песчаника.