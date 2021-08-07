В кубком матче футболист воронежского «Факела» сломал ребро

Андрей Разборов Фото: с сайта ФК "Факел"

Нападающий футбольного клуба «Факел» Андрей Разборов получил перелом ребра в матче с «Олимпом-Долгопрудным». Ориентировочный срок восстановления спортсмена - три недели. Об этом сообщили в пресс-службе воронежской команды.

В той встрече на 38 минуте после подачи с левого фланга Андрей Разборов в касание нанес казавшийся неопасным удар, но вратарь гостей мяч поймать не смог, от его рук он проследовал в сетку. Хотя форвард отметился результативным действием и доиграл первый тайм до конца, однако после перерыва на поле он уже не вышел. Вероятно, уже тогда стало понятно, что у футболиста травма.

В целом матч 1/64 финала Кубка России удачно завершился для воронежской команды - 2:1. В 1/32 финала «Факел» ждет мини-групповой турнир, в нем будет участвовать одна из команд Премьер-лиги. В чемпионате ближайший матч 8 августа у воронежцев с «Акроном» из Тольятти.