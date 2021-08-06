В Воронежской области санитарные врачи забраковали 23 места купания

Далеко не на всех водоемах Воронежской области можно купаться без риска для здоровья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Санитарные врачи поделились результатами очередного отбора проб воды на реках, прудах и водохранилищах Воронежской области. Как всегда, проверка шла по двум показателям: санитарно–химическим и микробиологическим.

По микробиологическим показателям качество воды не соответствовало гигиеническим нормативам:

в Воронеже в трех местах водохранилища: Набережная Авиастроителей, 4л; у парка «Алые паруса» (ул. Арзамасская, 4л); у спорткомплекса «Локомотив» (ул. Панфилова) и на базе отдыха «Маяк».

В Кантемировском районе: водохранилище на реке Федоровка, пляж. В этом месте нельзя купаться и из-за неблагоприятных санитарно – химических показателям. По ним же не прошла проверку на качество вода в следующих районах Воронежской области:

Россошанский: река Сухая Россошь, городской пляж «Золотая рыбка»; городские пляжи «Солнышко»; река Черная Калитва, а также «Пески»;

Лискинский: озеро Богатое, Лиски у санатория «Радон»; центральный пляж «Военка» и пляж «Приозерный»;

Ольховатский: река Черная Калитва, пляж «Детский» поселка Большие Базы» и пляж «Песчанка» поселка Малые Базы;

Подгоренский: река Дон, пляжи села Колодежное и села Белогорье;

Верхнемамонский: Дон, пляжи «Новый Центр», Старый Центр» и «Вязоватский»;

Кантемировский: пруд Титаревский – пляж «Титаревский»;

Павловский: Дон, городской пляж.

Сотрудники Роспотребнадзора предупреждают: попадание воды в организм при купании в этих местах создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.