Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 августа 2021 20:07

В Воронежской области санитарные врачи забраковали 23 места купания

Четыре из них находятся в Воронеже
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Далеко не на всех водоемах Воронежской области можно купаться без риска для здоровья.

Далеко не на всех водоемах Воронежской области можно купаться без риска для здоровья.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Санитарные врачи поделились результатами очередного отбора проб воды на реках, прудах и водохранилищах Воронежской области. Как всегда, проверка шла по двум показателям: санитарно–химическим и микробиологическим.

По микробиологическим показателям качество воды не соответствовало гигиеническим нормативам:

в Воронеже в трех местах водохранилища: Набережная Авиастроителей, 4л; у парка «Алые паруса» (ул. Арзамасская, 4л); у спорткомплекса «Локомотив» (ул. Панфилова) и на базе отдыха «Маяк».

В Кантемировском районе: водохранилище на реке Федоровка, пляж. В этом месте нельзя купаться и из-за неблагоприятных санитарно – химических показателям. По ним же не прошла проверку на качество вода в следующих районах Воронежской области:

Россошанский: река Сухая Россошь, городской пляж «Золотая рыбка»; городские пляжи «Солнышко»; река Черная Калитва, а также «Пески»;

Лискинский: озеро Богатое, Лиски у санатория «Радон»; центральный пляж «Военка» и пляж «Приозерный»;

Ольховатский: река Черная Калитва, пляж «Детский» поселка Большие Базы» и пляж «Песчанка» поселка Малые Базы;

Подгоренский: река Дон, пляжи села Колодежное и села Белогорье;

Верхнемамонский: Дон, пляжи «Новый Центр», Старый Центр» и «Вязоватский»;

Кантемировский: пруд Титаревский – пляж «Титаревский»;

Павловский: Дон, городской пляж.

Сотрудники Роспотребнадзора предупреждают: попадание воды в организм при купании в этих местах создает угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.