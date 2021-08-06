В воронежский «Буран» пришли три новичка

Олег Мисюль останется в "Буране", как минимум, на один сезон. Фото: с сайта ХК «Буран»

28-летний защитник Олег Мисюль подписал с «Бураном» полноценный контракт на один сезон. До этого опытный белорусский хоккеист находился на просмотре.

Кроме того, руководители «Бурана» заключил два пробных контракта. На просмотр приехали два нападающих: 20-летний Захар Пульченко и 22-летний Платон Попов.

Захар Пульченко - воспитанник ярославского «Локомотива», в прошлом сезоне играл за команду Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Тайфун» Владивосток (МХЛ).

Захару Пульченко еще предстоит доказать право на место в составе "ураганных". Фото: с сайта ХК «Буран»

Платон Попов - воспитанник челябинской школы хоккея, Он выступал за команды: «Белые Медведи» (МХЛ) и за три команды ВХЛ: родной «Челмет», «Хумо» из Ташкента и красноярский «Сокол».