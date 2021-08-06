В Воронежской области грабитель в маске напал на семейную пару

Грабителю грозит до семи лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

За помощью к бобровским полицейским обратился 81-летний житель села Чесменка. Пожилой мужчина рассказал, что к ним с женой в дом ворвался грабитель в маске и украл у них четыре мобильных телефона. Он при этом размахивал доской от забора, а потом подпер ей дверь. Но пенсионер смог выбраться и обратиться к соседям за помощью.

Полицейские задержали по подозрению в преступлении 27-летнего ранее судимого местного жителя. Как выяснили стражи порядка, для грабежа он использовал простейшую маску - в шапке сделал прорези для глаз. Мобильные телефоны мужчина украл, чтобы пенсионеры не смогли вызвать полицию. Он закопал мобильники в лесополосе, однако стражам порядка удалось обнаружить два из них. Также рецидивист украл лом черных металлов, который спрятал там же.

- Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит до семи лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.