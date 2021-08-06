В Воронежской области пропали двое мужчин

Сергея Данилова ищут три недели. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили помощи в поисках двух мужчин.

52-летний Сергей Данилов ушел из дома 15 июля в селе Листопадовка Грибановского района и до сих пор не вернулся. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Приметы Сергея Данилова: рост 170 сантиметров, волосы темно-русые с проседью. Во что был одет в день исчезновения, неизвестно.

А 44-летний Александр Яковлев пропал еще 18 июня. Мужчина может появиться как в Воронеже, так и в Калаче.

Приметы: рост 165 сантиметров, плотное телосложение, черные волосы с проседью, карие глаза. Одежда, в которой был в день исчезновения, также неизвестна.

Александра Яковлева нет дома уже полтора месяца. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Всех, кто что-либо знает об этих мужчинах, просят позвонить по телефону поисковиков 8-800-700-54-52 или единой службы спасения 112.