В Воронежской области пропали двое мужчин

Сергея Данилова ищут три недели.
Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили помощи в поисках двух мужчин.
52-летний Сергей Данилов ушел из дома 15 июля в селе Листопадовка Грибановского района и до сих пор не вернулся. Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы Сергея Данилова: рост 170 сантиметров, волосы темно-русые с проседью. Во что был одет в день исчезновения, неизвестно.
А 44-летний Александр Яковлев пропал еще 18 июня. Мужчина может появиться как в Воронеже, так и в Калаче.
Приметы: рост 165 сантиметров, плотное телосложение, черные волосы с проседью, карие глаза. Одежда, в которой был в день исчезновения, также неизвестна.
Александра Яковлева нет дома уже полтора месяца.
Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.
Всех, кто что-либо знает об этих мужчинах, просят позвонить по телефону поисковиков 8-800-700-54-52 или единой службы спасения 112.