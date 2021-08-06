Под Воронежем рядом с памятником природы незаконно построили 20 домов

Некоторые дома уже практически построены. Фото: с сайта департамента природных ресурсов и экологии правительства Воронежской области.

В природном заказнике областного значения «Семилукский» идет бурное незаконное строительство. Это выяснили в ходе совместного рейда областных департаментов природных ресурсов и экологии, архитектуры и градостроительства, а также прокуратуры и администрации Семилукского района

- В районе сел Губарево Семилуки рядом с памятником природы «Чернышова гора» самовольно построили жилые дома. Это грубое нарушение режима особой охраны. В разной стадии строительства – от фундамента до крыши – обнаружены 20 домов, – рассказал начальник отдела госэконадзора департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Денис Попов.

Здесь пока делают фундаменты. Фото: с сайта департамента природных ресурсов и экологии правительства Воронежской области.

Специалисты регионального департамента природных ресурсов и экологии направили информацию о незаконном строительстве в прокуратуру Семилукского района.