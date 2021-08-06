В Воронеже сотрудник банка за взятку в 39 тысяч согласился провернуть крупный «обнал»

За 39 тысяч сотрудник банка рискует сесть на шесть лет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники Следственного комитета на основании материалов ФСБ возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего сотрудника одного из воронежских банков. Его обвиняют по части 2 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере» (до шести лет лишения свободы).

По версии следствия, в апреле к работнику банка обратился местный житель, действующий в интересах знакомого. Он попросил помочь приятелю в обналичивании более 1,9 млн. рублей в одном из подразделений банка. 30-летний сотрудник банка согласился. За 39 тысяч 400 рублей.

В июле 2021 года воронежец перевел на указанную финансистом банковскую карту часть взятки - 10 тысяч рублей. 5 августа в столице Черноземья сотрудник банка получил от этого же мужчины оставшуюся часть взятки. Тут-то его и задержали с поличным сотрудники регионального СК и УФСБ.

- На допросе мужчина признал свою вину, дал подробные показания. Изъяты переданные в качестве взятки деньги, наши сотрудники допрашивают свидетелей, – сообщил и.о. руководителя следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального управления СК России Роман Новиченков.