В Воронежской области «Лада» врезалась в «Фолькваген»: один погибший, двое раненых

"Лада" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 6 августа, в 4.10 в Петропавловском районе на 89 километре дороги Павловск-Калач-Петропавловка случилась смертельная авария.

19-летний житель Ростовской области, руливший «Ладой», по непонятным причинам выехал на встречную полосу. Там машина врезалась в «Фольксваген Пассат», им управлял 57-летний житель Нижегородской области.

Удар был такой силы, что всю переднюю часть «Лады» сильно сплющило. Водитель отечественной машины погиб на месте аварии. Его пассажирка, 17-летняя жительница Ростовской области и 53-летняя жительница Нижегородской области, ехавшая в иномарке, попали в больницу.

"Фольксваген" после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют, почему «Лада» выехала на встречную полосу.