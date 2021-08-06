Главный тренер воронежского «Факела» претендует на звание лучшего в ФНЛ в июле

Великолепная четверка главных тренеров ФНЛ. Фото: с сайта ФК "Факел"

С пятницы, 6 августа, на сайте ФНЛ стартовало голосование за лучшего тренера лиги в июле. В шорт-лист претендентов на это звание попал и наставник «Факела» Олег Василенко. Вполне заслуженно: наша команда в июле начала с домашней ничьей 3:3 с «Балтикой» из Калининграда, потом опять же в Воронеже одолела московский «Велес» - 1:0 и томскую «Томь» - 2:0. А в последнем дне прошедшего месяца очень уверенно победила в гостях одного из фаворитов сезона «Оренбург» - 2:0.

Компанию Василенко составил главный тренер московского «Торпедо», уроженец Воронежа Александр Бородюк. Его команда так же, как и «Факел», набрала 10 очков в четырех турах. Чуть скромнее результат у наставника столичного «Велеса» Артема Куликова: 9 очков. А у главного тренера «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана восемь баллов также после четырех матчей.

Голосовать за лучшего тренера месяца можно на главной странице сайта ФНЛ. Итоги голосования по двум версиям – болельщиков и экспертов лиги – объявят во вторник, 10 августа.