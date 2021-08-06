Жилинспекция проверила готовность 43 воронежских многоэтажек к отопительному сезону

Фото с сайта ГЖИ Воронежской области

Государственная жилищная инспекция Воронежской области проверила, как подготовились к предстоящему отопительному сезону 43 многоэтажки в различных районах областного центра, находящиеся в управлении 17 управляющих организаций.

В ГЖИ напомнили, что в срок до 15 сентября управляющие организации должны завершить работы по промывке и опрессовке системы отопления, проверить ввод в эксплуатацию ОДПУ тепла, восстановить изоляцию труб, а также провести регламентные работы, включая пробные топки в целях регулировки системы отопления.

- Планирование и проведение работ по промывке и опрессовке систем отопления в домах проводится работниками УК самостоятельно и точные даты проведения указанных обязательных мероприятий не регламентируются, - отметили в инспекции.