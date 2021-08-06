В центре Воронежа возле цирка сняли полыхающую на дороге макулатуру

Огонь полыхал довольно мощно. Фото: кадр с видео. Автор видео: Яшка Порядочный.
Фото: "Мой и твой Воронеж".
В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили видео горящей на дороге макулатуры. Оказалось, что она вспыхнула в грузовике, проезжавшем по улице Кольцовской.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, как справились с пожаром:
- Звонок о нем поступил в 14.30. Пожарная часть № 2 располагается рядом, так что наши сотрудники быстро приехали. И уже в 14.37 огонь потушили. Как выяснили наши работники, загорелся полиэтиленовый мусор в кузове фуры. Пострадавших на пожаре не было.
Пожар ликвидировали за считанные минуты.
Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ