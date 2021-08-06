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Происшествия6 августа 2021 15:39

В центре Воронежа возле цирка сняли полыхающую на дороге макулатуру

Пожар быстро потушили
Юрий КОЗЛОВ
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Огонь полыхал довольно мощно. Фото: кадр с видео. Автор видео: Яшка Порядочный.

Огонь полыхал довольно мощно. Фото: кадр с видео. Автор видео: Яшка Порядочный.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили видео горящей на дороге макулатуры. Оказалось, что она вспыхнула в грузовике, проезжавшем по улице Кольцовской.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, как справились с пожаром:

- Звонок о нем поступил в 14.30. Пожарная часть № 2 располагается рядом, так что наши сотрудники быстро приехали. И уже в 14.37 огонь потушили. Как выяснили наши работники, загорелся полиэтиленовый мусор в кузове фуры. Пострадавших на пожаре не было.

Пожар ликвидировали за считанные минуты.

Пожар ликвидировали за считанные минуты.

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ