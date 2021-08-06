В Воронеже автоледи на иномарке протаранила машину реанимации

Уступить дорогу машине реанимации женщина на иномарке почему-то не захотела. Фото: Влад КОМЯКОВ

В пятницу, 6 августа, в 12.44 у дома № 22 на улице Лебедева случилась авария. По данным городского ГИБДД, в спешащий на вызов реанимобиль «ГАЗель», ехавшую со включенной сиреной и мигалкой, врезалась 36-летняя женщина, рулившая «Тойотой». Ни она, ни 43-летний водитель медицинской машины в аварии не пострадали. Машины получили повреждения.

Полицейские выясняют, почему автоледи не пропустила автомобиль со включенными спецсигналами.

Между тем, из-за этого ДТП на улицах Менделеева, Лебедева и участке Ленинского проспекта образовалась большая пробка, которая до конца не рассосалась до сих пор.