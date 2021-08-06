Мошенники повесили на жительницу Воронежской области двухмиллионный кредит

Огромной суммы в размере 2,1 миллиона рублей лишилась 43-летняя жительница Бабяково, поверившая мошенникам. Неизвестные сообщили ей по телефону о якобы совершенной попытке оформления кредита на ее имя. Женщина запаниковала и под диктовку «сотрудника службы безопасности банка» сама оформила кредит, а потом перевела деньги на «безоасный» счет. После этого собеседники перестали выходить на связь.

Поняв, что ее обманули, женщина поспешила с заявлением в полицию. По факту мошенничества полицейские возбудили уголовное дело.