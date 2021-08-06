В Воронежской области рецидивист зарезал продавщицу ради 2,5 тысяч рублей и бутылки пива

За зверское убийство продавщицы рецидивист проведет 20 лет в колонии особого режима. Фото: из архива «КП»

В Воронежском областном суде вынесли приговор 40-летнему рецидивисту. Со стороны обвинения выступал заместитель прокурора региона Константин Кремнев.

В ноябре 2020 года бывший зэк, будучи пьяным, в Россоши напал на продавщицу продуктового магазина с ножом. Сделал он это после того, как купил сигареты и убедился, что в торговой точке нет охраны. Он нанес 51-летней женщине множество ранений (бил в шею и голову), от которых та умерла. Добыча мерзавца оказалась небогатой – в кассе он нашел 2550 рублей. Прихватив с собой бутылку пива. Преступник убежал. Но недалеко.

- Его задержали наши сотрудники вместе с полицейскими. Разоблачить преступника помогли записи видеокамер и показания таксиста, подвозившего его до дома приятеля, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Следственный эксперимент в магазине. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Рецидивист объяснил убийство продавщицы тем, что ему надо было погасить долг перед микрофинансовой организацией. Сильно ли этому помогли украденные 2,5 тысячи рублей, пояснить затруднился.

- Суд согласился с позицией заместителя прокурора области и приговорил убийцу к 20 годам колонии особого режима. После отбытия наказания его ждет еще 1 год и 10 месяцев ограничения свободы, - сообщили в региональной прокуратуре.