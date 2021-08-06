Медики рассказали о состоянии подростков, подорвавшихся самодельной петардой

Подростки затолкали в металлическую трубку серу от спичек и подожгли... Фото: Николай Александров

Медики оценивают состояние подростков 16 и 17 лет, подорвавшихся самодельной петардой, как стабильно тяжелое. Пострадавших ребят госпитализировали в областную больницу. Об этом «КП-Воронеж» сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

ЧП случилось 5 августа около 16:00 в селе Медовка Рамонского района в садоводческом товариществе «Озон». Подростки затолкали в металлическую трубку серу от спичек и подожгли... Но взрыв произошел слишком быстро. Парни травмировали руки.

Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства происшествия. В прокуратуре ранее сообщали, что жизни и здоровью подростков сейчас ничего не угрожает.