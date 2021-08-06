В Воронеже на выходных обещают жару и грозу

Пока жара не смягчилась, досуг лучше проводить у фонтана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежские метеорологи дали прогноз на ближайшие выходные и на первые дни новой рабочей недели. По их данным, жара в столице Черноземья немного смягчится. Случится это после грозы, которая весьма вероятна 7 августа. В будние дни температура будет постепенно снижаться и с 35 градусов к 10 августа опустится до +30.

В субботу, 7 августа, ночью подует юго-восточный ветер. Он принесет с собой облачную погоду и +20 градусов. Днем солнце иногда будет прятаться за облака, но жару это не смягчит. Синоптики обещают +35.

В ночь на воскресенье, 8 августа, снова сменится ветер – на этот раз на восточный. Снова облачная и теплая погода - +21. А днем возможна гроза и кратковременный дождь при +33 градусах.

В понедельник, 9 августа, ночью опять не обойдется без смены ветра. Снова будет тепло и облачно - +22. Днем солнце также скроется за тучами. Но опять будет жарко - +33.

В ночь на вторник, 10 августа, подует уже северный ветер. Снова будет облачно не только в темное время суток, но и днем. Когда рассветет, ветер сменится на северо-восточный. Будет жарко, но уже не так, как раньше - +30.