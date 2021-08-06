Воронежские синоптики снова объявили штормовое предупреждение по жаре

Загорать в такую жару нужно осторожно. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

В Воронежском гидрометцентре еще раз объявили штормовое предупреждение по сильной жаре. Местами по области снова будет жуткая духота – до +35…+37 градусов. В южных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность самого высокого, пятого класса.

В Воронеже утренний дождь в пятницу, 6 августа, не принес желанного похолодания. Впрочем, в столице Черноземья температура на выходных будет несколько пониже – не больше 35 градусов.

Напомним, синоптики полагают, что август в Воронежской области будет достаточно жарким и сухим.