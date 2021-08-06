Под Воронежем прокуратура занялась случаем с двумя подростками, раненными самодельной петардой

Зажженную петарду в руках держать нельзя, это смертельно опасно. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Прокуратура Рамонского района взяла под контроль расследование несчастного случая в селе Медовка. Напомним, там днем 5 августа двое подростков соорудили самодельную петарду, которая рванула прямо у них в руках.

По данным прокуратуры, ЧП случилось в местном карьере в 15.40. Причем подростки, по сведениям надзорного ведомства, были госпитализированы с тяжелыми ранениями рук. Впрочем, их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

- Прокуратурой области проведет проверку деятельности местных органов системы профилактики. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования, - сообщили в региональной прокуратуре.